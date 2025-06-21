Trakya’da Ayçiçekleri Görsellik Sunuyor

AYÇİÇEĞİ TARSILARI SARI VE YEŞİL TONDAN RENKLENDİ

Trakya bölgesinde “sarı gelin” ve “gündöndü” isimleriyle bilinen ayçiçekleri, sarı ve yeşilin çeşitli tonlarıyla arazileri süslüyor. Erken ekilen ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla tarlalar sarı bir örtü gibi görünürken, geç ekilen ayçiçekleri yeşilin farklı tonlarında gelişim göstermeye devam ediyor. Şekil ve renkleri ile dikkat çeken ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve gün batımında oldukça etkileyici manzaralar oluşturuyor.

ÜRÜNDE YÜKSEK VERİM BEKLENİYOR

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla birlikte bölgenin görsel açıdan bir güzellik kazandığını belirtti. Ekiliş döneminde meydana gelen yağışların, bitkinin çıkış ve gelişiminde olumlu bir rol oynadığını vurgulayan Şaylan, “Ayçiçekleri şu an çiçeklenip kafa oluşumunu tamamladı. Erken ekilen ürünlerde çekirdek oluşum süreci başladı. Gelişim gayet güzel gidiyor. Eğer bundan sonra da yağış alırsak bu yıl ayçiçeğinde yüksek verim bekliyoruz. Üreticilerimiz umutlu.” şeklinde konuştu. Şaylan, ayçiçeğinin hem ekonomik hem de görsel değeriyle Trakya’nın önemli bir ürünü olduğunu aktardı.