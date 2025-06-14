Trakya’da Göçmen Kuşları Koruma Projesi

KORUMA HEDEFİYLE HALKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kuşların göç rotası açısından önemli bir konumda bulunan Trakya Bölgesi’nde, leylekler ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Şah Kartal gibi göçmen kuşların korunması amacıyla halkalama çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Köyü’nde “Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz” projesinin tanıtımı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) güçlerini birleştirerek, 5 yıl içinde 500 leylek ve 100 Şah Kartal halkalamayı ve bu türlerin göç rotalarını, yaşam sürelerini, üreme başarılarını bilimsel verilerle izlemeyi hedefliyor.

GEÇİCİ FARKINDALIK ARTIRMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Eyüp Fırat, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ve TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin gibi önemli isimler katıldı. Etkinlikte leylek yuvası yapımı ve halkalama işlemleri gösterildi. Ayrıca, nesli tehdit altındaki Şah Kartal’ın halkalanması amacıyla Oklalı Köyü’ne özel bir ziyaret düzenlendi. Proje hakkında bilgi veren Fahrettin Ulu, “Bu projenin temel hedefi; bireylerin göç yollarını, yaşam alanlarını ve üreme başarılarını belirlemek” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ise, doğa koruma bilincinin artırılması için projeler geliştirdiklerini ifade etti. “Doğa varsa biz de varız” anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Ergin, Trakya’nın doğal zenginliklerini korumaya yönelik seferberliklerinin önemine değindi. Ergin, “Biyolojik çeşitliliğin ve ortak geleceğimizin korunmasına yönelik kararlı bir çabadır” şeklinde konuştu. Ayrıca, biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalara da vurgu yaparak, Trakya’da yaklaşık 1000 leylek platformunun montajının gerçekleştirildiğini belirtmiştir.

PROJENİN GELECEĞİ VE RİSKLERİN AZALTILMASI

Proje kapsamında, halkalanan Şah Kartal ve leyleklerin yuvaları canlı yayınla takip edilecek ve üreme başarıları gözlemlenecek. Ayrıca, elektrik kaynaklı tehditlerin azaltılmasına yönelik güvenlik önlemleri alınacak. Projenin başlangıcında 100 leylek ve 15 Şah Kartal halkalanacak; beş yıl içinde toplamda 500 leylek ve 100 Şah Kartal halkalamak hedefleniyor. Halkalama çalışmalarıyla birlikte, göç rotaları, yaşam süresi, üreme başarıları ve karşılaştıkları tehditler bilimsel verilerle izlenecek. Elde edilen veriler doğrultusunda daha etkili koruma stratejileri geliştirilmesi mümkün olacak.