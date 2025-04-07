Gündem

Trakya’da Kar Yağışı Devam Ediyor!

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KIRKLARELİ’NDE KAR YAĞIŞI ETKİN OLDU

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan’a ulaşımı sağlayan Dereköy Sınır Kapısı civarındaki kar yağışı, tipi biçiminde sürüyor. Demirköy ilçesinin Mahyatepe ile Jandarma Kule mevkilerindeki kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

EDİRNE’DE KENT MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI

Edirne’nin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kaplayan kar, kent merkezinde de etkili oluyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerinde yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

TEKİRDAĞ’DA KAR ETKİSİ

Tekirdağ’da da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı 2 derece olan Tekirdağ’da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) İstanbul hakkında yer yer sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı geldi. Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında düşmesinin öngörüldüğü belirtildi. Kenti kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği ifade edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Nikah Sonrası Kısa Düğün Töreni

Evlenecek çiftler için maliyetleri düşürmek amacıyla yeni bir proje uygulamaya konuldu. Yarım düğün formatıyla düğünler, isteğe bağlı olarak iki saat sürecek.
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Rekor Kırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı, 6 Nisan'da 141.931 yolcu ile günlük en yüksek rakamına ulaştı. Dış hat yolcu sayısı ise 82.498'e ulaşarak yeni bir rekor kaydedildi.

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