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Trakya’da Kar Yağışı Etkili Oldu

SAĞANAK VE KARLA KARŞIK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgelerinde sağanak ve karla karışık yağmur konusunda uyarıda bulundu. Bu bölgelerin yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfıra kadar düştüğü bölgede, gündüz sıcaklıkları ise Edirne ve Tekirdağ’da 5, Kırklareli’nde ise 4 derece civarında ölçülüyor.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki Kadın Kule ve Jandarma Kule mevkileri, kar yağışı ile beyaza dönüştü. Tekirdağ’ın Saray ilçesinde öğleden sonra başlayan hafif kar yağışı yer yer devam ediyor. Edirne’nin yüksek kesimlerinde de zaman zaman hafif kar yağışı görülüyor. Bölgedeki hafif kar yağışının yer yer sürmesi bekleniyor.

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