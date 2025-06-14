Trakya’da Kuşlar Halkalanıyor, Koruma Projesi

KUŞLARIN GÖÇ RUTİNİ İÇİN HALKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Trakya, kuşların göç rotalarında büyük bir öneme sahip. Bölgedeki nesli tükenme tehlikesi altında olan şah kartal ile leylek yavruları için halkalama çalışmaları hayata geçirildi. Beş yıllık proje süresince 500 leylek ve 100 şah kartal halkalanacak, ayrıca en az 15 şah kartal ve 5 leyleğe uydu vericili GPS takılması planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1’inci Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) iş birliği içerisinde gerçekleştirilen ‘Trakya’nın kuşlarını halkalıyoruz’ projesinin ilk adımı Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak köyünde atıldı.

PROJE DÜZENLİ TAKİP VE KORUMA HEDEFİ GÜTÜYOR

Proje kapsamında, beş yıl içerisinde 500 leylek ve 100 şah kartal halkalanarak, bu kuşların göç rotaları, yaşam süreleri, üreme başarıları ve karşılaştıkları tehditler bilimsel verilerle izlenecek. Bunun yanı sıra, elde edilen bilgiler doğrultusunda etkili koruma stratejilerini geliştirmek amaçlanıyor. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncay Başoğlu ve diğer davetlilerin katılımıyla yapılan etkinlikte, kuşların halkalama işlemleri gerçekleştirildi. DKMP 1’inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, proje hakkında, “Stratejik konumuyla Trakya, kuş göç yolları üzerindeki ilkeli bir süreç başlatıyor” açıklaması yaptı.

DOĞAYLA UYUMLU ÇÖZÜMLERİ DESTEKLEME İHTİYACI

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, doğayla uyumlu çözümler geliştirdiklerini belirterek, “Çünkü biliyoruz ki; doğa varsa biz de varız” dedi. Ulu, proje kapsamının sadece bir başlangıç olduğunu, uzun vadede bölgedeki diğer kuş türlerinin de izleneceğini vurguladı. Projenin temel hedefinin bireylerin göç yollarını, yaşam alanlarını ve üreme başarılarını belirlemek olduğunu ifade etti. Ergin, Trakya’nın çeşitli alanlarında yaklaşık bin leylek platformu montajı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.