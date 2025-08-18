Trakya’da Temmuz’da İhracat Zirveye Ulaştı

TRAFAKYA İHRACATINDA ZİRVEDEN BİRİNCİ TEKİRDAĞ

Trakya bölgesinde ihracat faaliyetleri Temmuz ayında önemli bir performans sergiledi. Verilere göre, Tekirdağ 188 milyon 123 bin 140 dolarlık ihracat ile ilk sırada yer aldı. Kırklareli ise 11 milyon 790 bin 310 dolar ile ikinci, Edirne 9 milyon 285 bin 580 dolar ile üçüncü sırayı aldı. Bu üç il, toplamda Trakya’nın 209 milyon 199 bin 30 dolarlık ihracatını oluşturuyor.

İHRACATIN ANA ÜRÜNLERİ VE HANGİ ÜLKEYE YAPILDIĞI

Kırklareli ve Edirne, en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile ön plana çıkarken, Tekirdağ özellikle demir ve demir dışı metaller ihracatında lider konumda. Tekirdağ, Almanya’ya 28 milyon 583 bin 700 dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Kırklareli’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyon 509 bin 840 dolarla ABD oldu. Edirne’den ise Bulgaristan’a 1 milyon 493 bin 970 dolarlık ihracat yapıldı.

2025 YILINDA İHRACAT PERFORMANSI

Trakya’da, 2025 yılının ilk altı ayında toplam ihracat performansı 1 milyar 289 milyon 668 bin 260 dolara ulaştı. Bu rakam, Trakya’nın ekonomik büyümesini ve ihracat potansiyelini ortaya koyuyor.