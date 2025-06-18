Trakya’daki Barajlar Düşük Doluluk Oranına Sahip. Kuraklık, Tüm Dünyayı Etkileyen Bir Sorun. Prof. Dr. Tecer, Tarım ve Sanayi Tehditte. Su Kıtlığı, Tarım Üretimini Azaltıyor. Suyu Tasarruflu Kullanmak Gerekir. Eğitime Dayalı Bilinçlenme Şarttır

SON DÖNEMDE BARAJLARDA DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

Trakya’daki sulama ve içme amaçlı kullanılan 14 barajdaki doluluk oranı her geçen gün azalıyor. DSİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı şu anda yüzde 41 seviyelerine ulaşmışken, geçen yıla göre yüzde 13 oranında bir düşüş göstermiş. Tekirdağ’da bulunan Naipköy ve Türkmenli barajları ise kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış. Bu barajların doluluk oranları sadece yüzde 1’e kadar inerek dip seviyeyi görmüş.

KURAKLIK AÇIKLAMALARI

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın tüm dünyayı etkileyen en yıkıcı klimatolojik olaylardan biri olduğunu ifade ediyor. “Dünyada kuraklığı yaşamayan hiçbir ülke yok, bundan sonra da yaşayacak anlamına gelir.” diyen Prof. Dr. Tecer, kuraklığın sebeplerini ise iklim değişikliği, ormansızlaşma, tarımsal faaliyetlerde fazla su tüketimi ve kentsel alanların genişlemesi olarak sıralıyor. İklim değişikliği açısından sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasının öne çıktığını belirtiyor. 1994 yılından itibaren ülkemizde sıcaklıkların arttığını ve 2005’te dramatik bir hal aldığını vurguluyor.

MARMARA BÖLGESİ VE YAĞIŞ DÜZENİ

Prof. Dr. Tecer, Marmara Bölgesi’nin özelinde, sıcaklıkların arttığı ve yağışların azaldığını aktarıyor. Uzun yılların ortalamasına göre 2024’te bu bölgenin yüzde 20 daha az yağış alacağına dikkat çekiyor. Edirne’nin son 16 yılda en düşük yağış alan bölge olduğunu kaydederek, Karadeniz ve Doğu Anadolu haricindeki tüm bölgelerin az ya da çok kuraklığın etkisi altında kalacağını söylüyor.

KURAKLIK VE TARIMSAL FAALİYETLER

Trakya’da kuraklığın sebeplerinden birinin tarımsal faaliyetler olduğunu belirten Prof. Dr. Tecer, bu bölgenin tarım ve sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu için riskli bir konumda bulunduğuna dikkat çekiyor. Nüfus artışının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden Tecer, bu durumun kuraklık üzerindeki etkilerini vurguluyor.

SU KAYNAKLARINA BASKI YAPIYOR

Kuraklığın öncelikle su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Prof. Dr. Tecer, “Yer altı ve yer üstü sularındaki azalma, içme suyu ve sanayide kullanılan suyun azalmasına yol açar.” diyor. Tarım ürünleri üzerinde de olumsuz etki yaparak, bitki ve sebze gelişimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ayrıca, kuraklığın uzun dönemde gıda arzını riske sokma potansiyelinin bulunduğunu ifade ediyor.

SU TASARRUFU ÖNEMLİ

Prof. Dr. Tecer, kuraklıkla mücadelede planlı bir strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Su kaynaklarının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasının şart olduğunu, yer altı ve yer üstü sularının tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtiyor. Toplumun bilinçlendirilmesi için eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinin gerekliliğini ifade ediyor. Tarım teknolojilerinde güçlendirme gerektiğini belirten Tecer, sulama sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi, yağmur suyu hasatlarının yapılması ve sanayide atık suların geri kazanılarak kullanılmasının önemini ortaya koyuyor.