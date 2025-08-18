Trakya Derneği, Glutensiz Tatlılar İçin Teşekkür Etti

TEŞEKKÜR BELGESİ SUNULDU

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği, “glutensiz” Osmanlı saray tatlıları sunan bir işletmeye teşekkür belgesi verdi. Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, derneğin kurucu başkanı Bahar Ayşegül Gülcü ve yöneticiler, Arslanzade Üretim Tesisi sahibi Arif Meriç ile Edirneli Kurabiyeci Dede işletmesi sahibi Eyüp Seha Uğurluel’i ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Gülcü, çölyak hastalarına yönelik ürünler sunan Meriç ve Uğurluel’e teşekkür belgesi takdim etti.

GLUTENSİZ ÜRÜNLER HASTALARA SUNULDU

Gülcü, çölyak hastalarının glutensiz kallavi kurabiyesi, acıbadem kurabiyesi, badem ezmesi ve deva-i misk helvasını güvenle tüketebileceğini ifade etti. Ayrıca, bu tatların sadece çölyak hastaları için değil, sağlıklı yaşamı tercih eden herkes için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı. Meriç ise, yarım asırdır Edirne’nin tarihî lezzetlerini yaşattıklarını belirtti. Geleneksel tatlardan kallavi, acıbadem, badem ezmesi ve deva-i misk helvasını yıllardır glutensiz olarak ürettiklerini ve çölyak hastalarına sunduklarını açıkladı.

DİJİTAL TANITIM YAPILMAKTADIR

Uğurluel de işletmelerine gelen misafirlere glutensiz ürünleri tek tek anlatarak, dijital platformlar üzerinden tanıtım yaparak geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Sağlıklı yaşama verdikleri önemi dile getiren Uğurluel, “Ürünlerimize talep yalnızca çölyak hastalarından değil, sağlıklı beslenmeyi tercih eden sporculardan, diyetisyenlerden ve sağlığına dikkat eden birçok tüketiciden de geliyor.” dedi.