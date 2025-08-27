Haberler

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Toplantısı Tekirdağ’da Yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu toplantısı Tekirdağ’da yapıldı. Valilikten alınan bilgilere göre, toplantı Çorlu ilçesinde düzenlendi. Toplantıya Vali Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve TRAKYAKA Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantı, önceden alınan kararların gözden geçirilmesi ile başladı. Sonrasında, ajansın 2025 ara faaliyet raporu detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, yeni teşvik sistemi çerçevesinde illerde önerilen “Yerel Kalkınma Hamlesi” yatırım konuları da tartışıldı. 2026 dönemi için belirlenecek olan yatırım konularına yönelik hazırlık çalışmalarının planlanması ayrıca gündeme alındı.

