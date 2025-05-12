Trakya Üniversitesi Konserinde Balkan Şarkıları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE BALKAN MÜZİĞİ COŞKUSU

Trakya Üniversitesi’nin düzenlediği 37. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri bağlamında gerçekleşen konserde, Türk, Yunan ve Bulgar müzisyenler Balkan şarkılarıyla dinleyicileri buluşturdu. Etkinlik Ayşe Kadın Kampüsü’nde yapıldı ve Evrim Kaşıkçı, Yambol Band Grubu ile buzuki virtüözü Nikos Grammatidis sahne aldı. Konserde Türkçe, Yunanca ve Bulgarca şarkılar ile farklı kültürlerin müziği bir araya getirildi.

KONSERDE DİNLENEN ESERLER

Katılımcılar arasında büyük heyecan yaratan konserde, “Deryalar”, “Mısırlou” ve “Ederlezi” gibi eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Edirneli müzisyen ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Evrim Kaşıkçı, “Bulgar ve Yunan sanatçılarla aynı anda sahneye çıkmaktan dolayı mutluluk yaşıyorum.” dedi. Bu tür etkinliklerin, kültürel etkileşimi artırma açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.