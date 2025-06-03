Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

MEZUNİYET TÖRENİ VE EMEKLERİN KARŞILIĞI

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan öğrenciler için bir tören düzenlendi. Üstün bir mezuniyet coşkusu yaşanan bu etkinlik, Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladığı sırada, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

ECZACILIĞIN ANLAM VE ÖNEMİ

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada eczacılığın sadece ilaç temin etmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda insanlara umut vermek ve şifa dağıtmanın da bu mesleğin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Mezunların elde ettikleri başarının üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Hatipler, öğrencilere, ailelerine ve akademik kadroya tebriklerini iletti.

KARİYER YATIRIMI VE GELECEK UMUDU

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar ise, yıllar süren sıkı çalışmaların ve özverinin meyvelerini toplama vaktinin geldiğini belirtti. Öğrencilerin üniversite eğitimleri sayesinde kariyerlerine önemli bir yatırım yaptıklarını dile getiren Bakar, “Bugün bilgiyle donanmış, mesleki yeterliliklerini kazanmış, geleceğe umutla bakan pırıl pırıl eczacılar olarak yarınlara uzanan bir köprünün başında duruyorsunuz. Bu köprünün her taşını emeklerinizle sizler koydunuz.” şeklinde konuştu.

MEZUNİYET SEVİNCİ VE AND

Törende mezun öğrenciler adına fakülte birincisi Nur İşcan da bir konuşma gerçekleştirdi. Öğrenciler, meslek andını okuduktan sonra kep atarak mezuniyetlerinin mutluluğunu doyasıya yaşadı.