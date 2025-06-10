Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan öğrenciler için özel bir tören gerçekleştirildi. Konservatuvarın Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, öğrencilerin yıllar süren zorlu eğitim süreçlerini başarıyla tamamladıklarını vurguladı. Bayır, mezun olan öğrencilerin sadece kendilerine ve ailelerine değil, ülkeye ve dünyaya karşı da sorumlu olduklarını belirtti ve “İnanıyoruz ki yapacağınız işlerde Trakya Üniversitesi olarak size verdiğimiz çağdaş ve üst düzey bilgilerle bizleri gururlandıracaksınız. Bizler de söz veriyoruz hep yanınızda olacağız.” şeklinde konuştu.

UZMANLAR VE AİLELERE TEŞEKKÜR

Bayır, ayrıca mezun olan öğrencilerin ailelerine ve akademisyenlere de verdikleri destek için teşekkür etti. Konservatuar müdürü Prof. Tanju Araboğlu, konservatuvara kayıt yaptıran genç sanatçı adaylarının artık kendi eserlerini dünyaya tanıtmaya hazırlandıklarını ifade etti. Araboğlu, öğrencilere müzik yolunda ilerlemeleri konusunda tavsiye vererek, “Çünkü en saf hakikati bazen bir ses, bazen bir nefes, bazen de basit bir ezgi yansıtır. Yolunuz sanatla aydınlansın, her notanız dünyaya ilham versin.” dedi.

DÖNEM BİRİNCİSİNDEN MUTLULUK

Dönem birincisi Zeynep Yücel, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini aldığı konservatuvardan birinci olarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Konuşmaların sona ermesinin ardından Rektör Yardımcısı Bayır, Araboğlu ve akademisyenler tarafından mezun olan 9 öğrenciye diplomaları takdim edildi. Gençlik Senfoni Orkestrası’nın mini bir konser verdiği törende, öğrenciler kep atarak mezuniyet coşkularını paylaştı.