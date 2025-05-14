Trakya Üniversitesi Öğrencileri “Pehli 1” ile Hedefliyor

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN HEDEF BİRİNCİLİK

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, geliştirdikleri elektrikli otomobil “Pehli 1” ile TEKNOFEST’te birinci olmayı amaçlıyor. 2014 yılında kurulan “Pehlivan Team” adlı ekip, elektrikli araçlar üzerine projeler gerçekleştirmeye başladı. Birçok yarışmadan başarı elde eden ekibin en yeni ürünü olan “Pehli 1” için üretim çalışmaları devam ediyor. Karbon fiber malzemeden üretilen bu otomobilde güç kaynağı olarak ASPİLSAN tarafından üretilen yerli pil kullanılıyor. Öğrenciler, TEKNOFEST’te birincilik için çalışmalarını üniversitedeki atölyelerde sürdürüyor.

PEROJENİN AVANTAJLARI VE GELİŞTİRİLMESİ

Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Fatih Coşar, 2014’te kurulan ekibin toplamda 4 elektrikli otomobil ürettiğini belirtti. Coşar, “Diğer araçlara göre en az 50 kilogram kazancımız var. Ayrıca bu aracımız, önceki modellere kıyasla çok daha modüler. Sorun yaşadığımız kısımları kolayca değiştirebiliyoruz” dedi. Aracın tüm parçaları atölyede üretilerek bireysel emekle tasarlanmış. Coşar, “TEKNOFEST’te birinci olacağımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı.

ARACIN PERFORMANSI VE HEDEFLERİ

Öğrenciler, otomobilin gövdesine güçlendirmeler yaparak, tüm yürüyüş aksamı ve yazılımını yeniden tasarladı. Coşar, aracın menzilinin şu an 60 kilometre olduğunu ve hızının 60 kilometreye kadar çıkabileceğini belirtti. “Bu süreç tamamlandığında menzilimizi 120 kilometreye çıkarmayı, hızımızı da 110 kilometreye artırmayı düşünüyoruz. Ayrıca, aracımız rejenere sistem ile kendi kendini şarj edebiliyor” dedi.

ŞOFÖR OLMAK BİR AYRICALIK

Takımın mekanik ekip başkanı Mirza Berk Demirtaş, ekibin en hafif üyesi olması dolayısıyla aracı kullandığını söyledi. Özel üretim bir araç kullanmanın farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Demirtaş, “Kendiniz üretince özel bir araç oluşturuyorsunuz ve bunu tanıtıyorsunuz. Yarışmada birincilik bekliyoruz” dedi. Diğer takımlara göre kendilerini önde gördüklerini vurguladı.

DESTEK VE GÜVEN

Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tamer Özben, öğrencilerin performansının her geçen gün arttığını ve desteklediklerini vurguladı. “Öğrencilerimizin emeği çok. Atölyede vakit geçiriyorlar. Bu tür projeler AR-GE tabanlıdır ve birincilikten ziyade kendimizi geliştirmemiz önemli” dedi. Özben, bu tür projelerin öğrencilere kendilerini ispatlama ve gelişim fırsatı sunduğunu söyledi.