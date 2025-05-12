Trakya Üniversitesi Şenlikleri Başladı

ŞENLİKLERİN BAŞLANGICI

Trakya Üniversitesi’nin 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri, düzenlenen bir törenle başladı. Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde oluşan kortej, mehter takımı eşliğinde Balkan Kongre Merkezi’nin önündeki tören alanına ulaştı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, burada gerçekleştirdiği konuşmada, bir üniversitenin gücünün öğrencilerin, akademik ve idari personelin çalışma gayreti, enerjisi ve yaratıcılığıyla ölçüldüğünü dile getirdi.

ÖĞRENCİLERİN ROLÜ

Hatipler, öğrencilerin azmi, öğrenme merakı ve sosyal faaliyetlere katılımının üniversitenin pozitif yöndeki enerjisini ve gücünü her geçen gün artırdığını belirtti. Rektör, “Bizler öğrencilerimizin akademik ve bilimsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerinin de gelişmesine büyük önem veriyoruz” dedi. Hatipler, bu şenliklerin uzun bir aradan sonra büyük bir emekle yeniden yapılmasının, üniversitenin bu konudaki titizliğinin en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.

KÜLTÜREL FAALİYETLER

Rektör Hatipler, şenliklerle birlikte farklı ilgi alanlarına sahip öğrencilerin bir araya geleceğini, sanatın uluslararası ve tarihi içinde değişmeyen diliyle iletişim kuracaklarını, sporun birleştirici gücünden yararlanarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini ifade etti. Ayrıca, kültürel faaliyetlerle kadim kültürün geçmişten günümüze ve geleceğe taşınacağını belirtti.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

Hatipler, şenliklerin öğrencilik yıllarının en çok hatırda kalan etkinlikleri olduğunu vurguladı ve bu etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Mehteran konseri ve halk oyunları gösterisiyle sona eren programa, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, rektör yardımcıları, akademik ile idari personel ve öğrenciler katıldı. Şenlikler, konserler, spor turnuvaları, sinema ve tiyatro gösterimlerini kapsayarak 16 Mayıs Cuma günü sona erecek.