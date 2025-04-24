TrAmp, Tarife Değişikliği Hakkında Düşünmüyor

GÜMRÜK VERGİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, otomobiller ve otomobil parçalarına dair gümrük vergilerinde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediğini açıkladı. Oval Ofis’te başkanlık kararnamelerini imzaladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Çin’e yönelik tarifelerin ne zaman düşürülebileceğiyle ilgili soruya, “Onlara bağlı.” şeklinde yanıt verdi. 90 ülkenin tarifeler konusunda kendileriyle iletişime geçtiğini ve hepsinin anlaşma yapmak istediğini belirtti.

ADİL ANLAŞMALAR HEDEFİ

Trump, “Kazıklama” anlaşmaları yerine adil anlaşmalar yapacaklarını vurgulayarak, “Bence harika anlaşmalar yapacağız. Eğer bir şirketle veya ülkeyle anlaşma yapmazsak tarifeyi belirleyeceğiz. Önümüzdeki iki, üç hafta içinde belirleyeceğiz.” dedi. Çin için yeni bir oran belirlenebileceğine işaret eden Trump, şu anda pek çok ülkeyle görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

FAİZ ORANLARI ÜZERİNE YORUMLAR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile henüz konuşmadığını ancak bu durumun mümkün olduğunu ifade eden Trump, “Faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inanıyorum. Faiz oranlarını çok yüksek tutuyor.” dedi.

KANADA İLE TARTIŞMALAR

Trump, Kanada’ya yönelik otomobil tarifelerinin yükselebileceği sinyallerini verdi. Kanada’ya yüzde 25 tarife uygulandığını hatırlatan Trump, otomobillere yönelik bu oranın artabileceğini belirtti. Tarife koymanın “sizin arabalarınızı istemiyoruz, kendi otomobillerimizi üretmek istiyoruz” demek olduğunu ifade etti. Otomobil ve otomobil parçalarına yönelik tarife ayarlaması düşünüp düşünmediğine dair soruya, “Hayır, şu anda bunu düşünmüyoruz ancak bir noktada yükselebilir.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Kanada ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını vurguladı.