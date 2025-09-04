Tramvay Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU ÖLÜMLER VE YARALILAR

Portekiz’in başkenti Lizbon’da meydana gelen tramvay kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 5’i ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Ülke genelinde yayımlanan haberlere göre, Lizbon’un sembollerinden biri olan ve turistlerin ilgi odağı olan Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 civarında raydan çıktı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, kazada hayatını kaybedenler ve yaralılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Üzüntü duyduğunu” ifade etti. Sosyal medya platformlarında yayımlanan bir videoda, kazanın ardından tramvaydan dumanların yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları gözlemleniyor.

ULUSAL YAS İLANI

Meydana gelen bu üzücü kaza dolayısıyla Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas ilan etti. Aynı zamanda Lizbon Belediyesi de 3 günlük bir yas süreci başlattı.