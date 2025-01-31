Tramvaylara Zarar Verenlere Başkan Büyükkılıç’ın Tepkisi

ZARARLI DAVRANIŞLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kayseri’de toplu taşımacılık yapan tramvaylar, bazı yolcular tarafından zarar görüyor. Araç içi kameralar, bazı kişilerin tutamak kollarını kestiklerini, sallandıklarını, camları kırdıklarını ve imdat çekici ile koltuklara zarar verdiklerini kaydediyor. Bu görüntüler, halkın ortak malına yapılan saldırıları gözler önüne seriyor.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya üzerinden tramvaylara zarar verenlere tepki gösterdi. Büyükkılıç, “Kamu malı hepimize emanet. Tramvaylardamızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin” şeklinde ifade etti.