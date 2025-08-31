TransAnatolia 2025, Bursa’dan Başladı

15. KEZ DÜZENLENEN YARIŞ

Türkiye’nin uluslararası alanda en prestijli rally raid yarışı olan TransAnatolia, 30 Ağustos – 6 Eylül 2025 tarihleri arasında 15’inci defa gerçekleştiriliyor. 2.190 kilometrelik parkuru ile dünyanın en zorlu yarışları arasında yer alan TransAnatolia, bu yıl ilk kez Bursa’dan start alıyor. Uluslararası Rally Raid organizasyonu, 30 Ağustos Cumartesi günü Bursa’da başlayarak 6 Eylül’de Bolu’da tamamlanacak. 15. yarışta, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Romanya, İngiltere, Fransa, Avustralya, İrlanda ve Hollanda gibi ülkelerden gelen 98 yarışmacı, hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını test ediyor.

BURSA’DAN BOLU’YA UZANAN ROTA

Yarış, 17 il sınırından geçerek 58 ilçeyi kapsıyor. Bursa’dan başlayarak Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaşacak. TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “15 yıldır Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bir kültür mozaiğinde, heyecan dolu etaplarla bu yarışı gerçekleştiriyoruz” diyor. Ayrıca, “Bugüne kadar organizasyonumuzda 28 ülkeden 2.500 sporcu ağırladık, 40.000 km’yi aşarak dünyanın çevresini bir kez dolaşmış olduk” şeklinde bilgi veriyor. 15. yüzyılda startlarının Bursa’dan verilmiş olmasının mutluluğunu da belirtiyor. Bursa’nın otomobil sporları için önemli bir merkez olduğuna dikkat çekiyor.

ETAPLAR VE YARIŞIN AKIŞI

31 Ağustos Pazar sabahı Bursa’dan start alan TransAnatolia, ilk gününü Kütahya’daki kamp alanında tamamlayacak. İkinci gün, Kütahya’dan Haymana’ya devam eden yarışçılar, üçüncü gün Kapadokya’ya ulaşacak. Kapadokya’da iki gün süren mücadelenin ardından yarış beşinci gününde Çorum’a geçecek. Altıncı gün yarış, Gerede’deki kamp alanında sona erecek ve 6 Eylül Cumartesi günü ise TransAnatolia Bolu/Abant’ta finish görecek. TransAnatolia, motosiklet, 4×4 otomobil, SSV, quad ve kamyonlar için iki ayrı kategoride, rally ve raid olarak düzenleniyor. Rally’de katılımcılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde navigasyon zorluğu ile mücadele ediyor. TransAnatolia, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşiyor.