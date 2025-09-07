Transanatolia Rally Bitti, Yarışçılar Başarıyla Tamamladı

Bu yıl düzenlenen 15. Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia başarıyla tamamlandı. 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan bu zorlu yarış, 2 bin 190 kilometreyi kapsıyor ve 6 Eylül’de Bolu’da sona erdi. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun iş birliğiyle gerçekleştirilen TransAnatolia, 8 farklı ülkeden 98 sporcuyu bir araya getirdi. Yarış, motosiklet, 4×4 otomobil, SSV, quad ve kamyon kategorilerinde yapıldı ve sporcular hem zamana karşı hem de navigasyonla mücadele etti.

YARIŞ ROTASI

17 ilin sınırlarından geçen yarış rotası, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaştı. Organizasyonun ilk etabında 31 Ağustos’ta ATV sporcusu Hasan Yatgın geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Bu durum nedeniyle yarışa bir gün ara verildi.

KAZALAR VE MÜDAHALELER

2 Eylül’de yeniden başlayan mücadelede, 5 Eylül’de İngiliz sporcu Robin Lynch motosikletiyle kaza yaptı ve kaburgasını çatlattı. Aynı gün İtalyan ekip Federico Butto & Emiliano Tinaburri’nin SSV aracı alev aldı. Olayda sporcular hızla araçtan kurtuldu, sağlık durumlarının iyi olduğu ve yangına anında müdahale edildiği bildirildi.