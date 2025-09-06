TransAnatolia Rally Raid Bolu Etabı Tamamlandı

TRANANATOLIA RALLY RAID YARIŞININ BOLU ETABI TAMAMLANDI

15. TransAnatolia Rally Raid Yarışı’nın Bolu etabı sona erdi. Bursa’da 30 Ağustos’ta start alan TransAnatolia, Türkiye, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan 98 sporcunun katılımıyla Bolu’da devam etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Bursa’dan başlayarak Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaştı. Sabah erken saatlerde Eskipazar’da hazırlıkların tamamlanmasının ardından sporcular start aldı.

SPORCULAR YOĞUN MÜCADELE VERDİ

Motosiklet ve araçlarıyla ilerleyen sporcular, çeşitli vadi yamaçları ve trafiğe açık asfalt yolları kapsayan güzergahta ilerleyerek Abant Gölü Milli Parkı’ndaki bitiş çizgisine ulaşmak için büyük bir çaba sarf etti. Organizasyon sonunda sporcular, toplamda 2 bin 190 kilometre kat edip Abant Gölü Milli Parkı’nda bitiş çizgisini gördü.

KATEGORİLERDEKİ BAŞARI SIRALAMALARI

Motosiklet kategorisinde San Marinolu Thomas Marini, 14 saat 27 dakika 26 saniye ile birinci olarak yarışı tamamladı. İtalyan Paolo Degiacomi 14 saat 32 dakika 35 saniyeyle ikinci, İtalyan Maikol Reboldi ise 15 saat 53 dakika 52 saniyeyle üçüncü oldu. Otomobil SSV kategorisinde İngiliz Paul Severin-Delphine Delfino, 15 saat 7 dakika 4 saniye ile birinci oldu. Romanyalı Marian Andreev-Marius Aurelian Pop 16 saat 32 dakika 39 saniye ile ikinci, Hollandalı Lurens Maijer-Robbert Visser ise 17 saat 34 dakika 58 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Otomobil kategorisinde Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim-Onur Sırımoğlu 19 saat 35 dakika 35 saniye ile birinci oldu.

Kamyon kategorisinde yarışı 17 saat 2 dakika 25 saniyeyle tamamlayan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi öne çıktı. Raid kategorisinde ise Murat Ali İçoğulları-Kerem Eldem birinci, Birol Yücel-Cem Topçuoğlu ikinci, Gerçek Sunman-Bahar Sunman ise üçüncü sırayı aldı.