Transanatolia Rally Raid Tamamlandı Bolu’da

TRANSANATOLIA RALLY RAID 15. KEZ TAMAMLANDI

Türkiye’nin en prestijli uluslararası yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 15. defa gerçekleştirildi. 8 farklı ülkeden 98 sporcunun katıldığı etkinlik, 2190 kilometrelik zorlu bir parkurun ardından Bolu’da sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen bu uluslararası rally yarışında, sporcular hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını test etti.

ZORLU PARKURDA YARIŞIYORLAR

Yarış 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alarak, 6 Eylül Cumartesi günü Bolu’da finiş noktasına ulaştı. Motosiklet, 4×4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için iki ayrı kategoride gerçekleştirilen TransAnatolia, toplamda 17 il sınırından geçerek Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaştı. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerden gelen yarışmacılar, zorlu rotada mücadele etti.

KAZALAR VE HASTA DURUMLARI

5 Eylül Cuma günü meydana gelen kazalarda, 35 numaralı İngiliz sporcu Robin Lynch motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu kaburgasını çatlatırken, 202 numarayla yarışan İtalyan Federico Butto ve Emiliano Tinaburri’nin aracı alev aldı. Yarışmacılar hızla araçtan kurtulmayı başardı ve sağlık durumları iyi. Yanan araca yapılan hızlı müdahale ile yangın hemen söndürüldü.

DERECELER VE BAŞARILAR

Motosiklet kategorisinde San Marinolu Thomas Marini birinci, İtalyan Paolo Degiacomi ikinci ve Maikol Reboldi üçüncü oldu. Son güne üçüncü sırada giren Türk sporcu Murat Yazıcı, son kilometrede yaşadığı teknik arıza nedeniyle podyum göremedi. SSV sınıfında ise İngiliz ekibi Paul Severin-Delphine Delfino birinci olurken, otomobil kategorisini Bekir Kuvvet Erim-Onur Sırımoğlu ikilisi Toyota Hilux ile kazandı. Kamyon kategorisinde İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ekibi Mercedes Unimog ile birinci geldi. Raid kategorisinde ise Murat Ali İçoğulları ve Kerem Eldem birinci, Birol Yücel ve Cem Topçuoğlu ikinci, Gerçek Sunman ve Bahar Sunman üçüncü oldu.

SSV kategorisinde yarışan tek Türk sporcu Mert Öztiryaki, “Yaklaşık 5. kez katılıyorum. 30 Ağustos’ta önemli günde başlayan yarışı, sağ salim bir şekilde, zorlanarak, ıslanarak tamamladık. Çok zor bir yarış süreci yaşadık. Sürekli araç üzerinde 7 gün boyunca mücadele ettik. Kilometrelerce yol yaptık. Eğlendik, güzel bir yarış oldu” dedi.