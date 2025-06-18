Transfer, Altyapı Liglerinde Dengeyi Değiştirdi

ALTYAPI LİGLERİNDE DENGELERİ DEĞİŞTİREN TRANSFER

Altyapı liglerinde önemli bir transfer gerçekleşti. Sancaktepe Ziganaspor’un 10 numarası olan Ömer Erdinç, 2025–2026 sezonu itibarıyla Kartal Spor’un oyuncusu olacak. Genç yetenek, Sancaktepe Ziganaspor’un U17, U18 ve A takımlarında 10 numaralı formayı giymişti ve gelişimi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

KARTAL SPORUN KADRO GÜÇLENDİRMESİ

İki yıl üst üste U18 Türkiye Şampiyonu olan Kartal Spor, bu transfer ile kadrosunu daha da güçlendiriyor. Ömer Erdinç’in, Kartal Spor altyapısının gelecek planlamasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Yeni sezonda başarılı performanslar sergilemesini dileriz.