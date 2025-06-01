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Transfer Döneminde En Fazla Katkı Banza’dan

TRABZONSPOR’UN TRANSFER PERFORMANSI

Trabzonspor, 2023-24 sezonunu 51 puanla 7’nci sırada tamamlarken, kadrosuna kattığı 16 yeni transferden en büyük katkıyı golcü oyuncu Simon Banza sağladı. Demokratik Kongolu futbolcu, 31 maçta 19 gol ve 5 asist elde ederek takımın en skorer ismi oldu. Bordo-mavililerin diğer öne çıkan isimleri arasında ise Muhammed Cham ve Pedro Malheiro yer aldı. Trabzonspor, yaz transfer döneminde 13, devre arası döneminde ise 3 oyuncuyu kadrosuna dahil ederek toplamda 33 milyon Euro harcadı.

YENİ TRANSFERLERİN BAŞARILARI

Yeni transferler arasında Muhammed Cham, orta sahada 5 gol ve 10 asistle önemli bir katkı sağlarken, Pedro Malheiro ise 6 gol ve 5 asistle dikkat çekti. Devre arası transferlerinden Oleksandr Zubkov, 15 maçta 6 gol ve 4 asist yaparak hızlı bir uyum süreci geçirdi. Danylo Sikan, 3 gol atarken, Anthony Nwakaeme 1 gol ve 4 asistle takıma katkıda bulundu.

HER TRANSFERİN İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor’un transfer dönemlerinde kadrosuna kattığı isimlerin performansları ise şu şekilde sıralanabilir: Simon Banza (29), Braga’dan kiralık olarak 2 milyon Euro karşılığında alındı ve 31 maçta 2300 dakika süre geçirip 19 gol ve 5 asist üretti. Muhammed Cham (25), Clermont Foot’tan 4 milyon Euro’ya 4 yıllığına transfer edildi. 31 maçta 2400 dakika süre alarak 5 gol ve 10 asist yaptı. Pedro Malheiro (24) ise Boavista’dan 2 milyon Euro karşılığında alındı ve 33 maçta 2700 dakika süre alarak 6 gol ve 5 asist üretti.

Ozan Tufan (28), Hull City’den 2 milyon Euro bedelle transfer edildi ve 28 maçta 1800 dakika süre geçirip 3 gol ve 4 asist sağladı. Serdar Saatçı (22), Braga’dan 2.5 milyon Euro’ya transfer oldu; 11 maçta süre aldı ama gol veya asist katkısı yapamadı. Cihan Çanak (20), Standard Liege’den 2 milyon Euro’ya 4 yıllığına transfer edildi ve 23 maçta 825 dakika süre alarak 1 asist yaptı.

DEVRE ARASI TRANSFERLERİN ETKİSİ

Devre arası transfer döneminde kadroya katılan 3 oyuncunun performansı şöyle: Oleksandr Zubkov (28) Shakhtar Donetsk’ten 6 milyon Euro karşılığında transfer edildi ve 15 maçta 941 dakika süre geçirip 6 gol ve 4 asist yaptı. Danylo Sikan (24) ise Shakhtar Donetsk’ten 6 milyon Euro’ya transfer edildi; 14 maçta 777 dakika süre alıp 3 gol ve 1 asist üretti. Tim Jabol-Folcarelli (25), AC Ajaccio’dan 1 milyon Euro’ya transfer edilmesine rağmen sakatlık nedeniyle sadece 7 maçta 351 dakika oynadı.

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