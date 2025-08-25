Transfer İçin Anlaşma Sağlandı

TRANSFERDE ANLAŞMA TAMAMLANDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun verdiği bilgiler doğrultusunda, transfer sürecinde taraflar 30 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay konusunda mutabakata vardı. Türk basını ise oyuncunun yıllık maaşının yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde olacağını bildiriyor. Singo’nun İstanbul’a ne zaman geleceği ve uçak takip kodunun ne olduğu henüz netlik kazanmadı.

YENİ DÖNEMDEKİ DURUMU

Transfermarkt Fransa editörlerinden Ronan Caroff, Singo’nun Galatasaray’a önemli katkılarda bulunabileceğini ifade etti. 2024/25 sezonunda başarılı bir performans sergilemesine rağmen, yeni sezonda Monaco Teknik Direktörü Adi Hütter’in tercihlerinde geride kaldığını belirtti. Deneyimli teknik adamın, savunmada yeni transfer Eric Dier ve genç oyuncu Christian Mawissa’ya daha fazla şans vermesi, Singo’nun ayrılışını kaçınılmaz hale getiriyor.

OYUNCUNUN ÖNE ÇIKAN YETENEKLERİ

Caroff, Singo’nun dikkat çekici özelliklerini şu şekilde özetliyor: • Fiziksel gücü, hızı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla ön plana çıkıyor. • Monaco’da çoğunlukla stoper olarak görev almasına rağmen, Torino döneminde sağ bekte de oynamıştı. • Fildişi Sahili Milli Takımı’nda düzenli olarak sağ bekte forma giyiyor. • Atletizmi ve oyun bilgisi ile ön liberoda da görev alabilecek çok yönlülüğe sahip. Son olarak Caroff, “Şayet transfer gerçekleşirse, Galatasaray için yalnızca savunmayı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda çok yönlülüğü ile teknik ekibe büyük bir taktiksel esneklik kazandırır” şeklinde yorum yaptı. Singo’nun uçuş bilgileri henüz paylaşılmadı.