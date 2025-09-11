Transfer İşlemleri Ne Zaman Bitecek?

TRANSFERDÖNEMİNİN SON GÜNÜ

Futbolda yaz transfer dönemi Türkiye’de yarın gece sona eriyor. Kulüpler, kadrolarını oluşturmak için son işlemlerini transfer süresinin bitimine kadar gerçekleştirebiliyor. Türkiye’de 2025-2026 sezonu için yaz transfer dönemi 30 Haziran’da başladı. Kulüplerin yeni oyuncu kayıtlarını yapabileceği bu süreç, 12 Eylül 2025 tarihinde noktalanıyor. Resmi takvime göre transfer işlemleri, 12 Eylül Cuma gecesi saat 00.00 itibarıyla kapanacak. Takımlar, bu tarihe kadar gerçekleştirecekleri son başvurularla yeni transferlerini tescil ettirme şansını yakalayacak.

KULÜPLERİN TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Yaz transfer dönemi, futbol kulüplerinin kadrolarını genişletmek ve yeni sezon ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları en uzun dönemler arasında yer alıyor. 30 Haziran’dan itibaren aktif bir şekilde geçen dönemde birçok futbolcu yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. 12 Eylül itibarıyla bu süreç resmi olarak sona erecek ve kulüpler, bir sonraki döneme kadar yeni transfer gerçekleştiremeyecek.

A RA TRANSFER DÖNEMİ

Ara transfer dönemi, futbolseverler tarafından “devre arası transfer dönemi” olarak da biliniyor. Türkiye’de 2026 yılı için belirlenen ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak’ta başlayacak. Bu tarihten itibaren kulüpler, takımlarının ihtiyaç duyduğu mevkilere takviye yapma imkânına sahip olacak. Ara transfer dönemi, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek oyuncu transferleri tescil edilmeyecek. Kulüpler, yaklaşık bir aylık süreçte transfer planlamalarını tamamlayarak kadrolarını ligin ikinci yarısına hazırlayacak.