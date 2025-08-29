Transfer Koşulları Galatasaray’a İletildi

TRANSFERDEKİ GÜNCEL AÇIKLAMALAR

Futbol dünyasında dikkat çeken gelişmeler arasında, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi yer alıyor. Portekiz’in köklü takımlarından Benfica, oyuncunun Fenerbahçe’ye geçişi için anlaştığını duyurdu. kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile 22,5 milyon avrodan kesin bir anlaşma sağlandı. Ayrıca, performansa bağlı ek ödemelerle birlikte toplam transfer bedelinin 25 milyon avroya ulaşabileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY’IN ÖNEMİ

Açıklamalarda, Kerem Aktürkoğlu’nun eski kulübü Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle, transferin bütün koşulları sarı-kırmızılı ekibe iletildi. Ancak, Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu’nu önalım hakkı ile ilgili henüz detaylar ortaya konmadı. Bu durum, futbolseverler arasında merak uyandırıyor.