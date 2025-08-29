Haberler

Transfer Koşulları Galatasaray’a İletildi

Futbol dünyasında dikkat çeken gelişmeler arasında, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi yer alıyor. Portekiz’in köklü takımlarından Benfica, oyuncunun Fenerbahçe’ye geçişi için anlaştığını duyurdu. kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile 22,5 milyon avrodan kesin bir anlaşma sağlandı. Ayrıca, performansa bağlı ek ödemelerle birlikte toplam transfer bedelinin 25 milyon avroya ulaşabileceği ifade ediliyor.

Açıklamalarda, Kerem Aktürkoğlu’nun eski kulübü Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle, transferin bütün koşulları sarı-kırmızılı ekibe iletildi. Ancak, Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu’nu önalım hakkı ile ilgili henüz detaylar ortaya konmadı. Bu durum, futbolseverler arasında merak uyandırıyor.

Yangın, Restoranın Çatısına Sıçradı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir cağ kebabı restoranında çıkan yangın, çevre binaların çatısına yayıldı. Olay yerine yoğun itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlere bilimin önemini anlatırken, 1000 katılımcı yıldızları gözlemledi.

