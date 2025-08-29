Transfer Koşulları Galatasaray’a İletildi

TRANSFER GÜNDEMİNDE YENİ GELİŞMELER

Futbol dünyasında yeni bir gelişme yaşandı. Portekiz’in köklü kulübü Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro karşılığında kesin bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Ayrıca, performansa bağlı ek ödemelerle birlikte toplam ücretin 25 milyon avroya çıkabileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY’IN ÖNEMLİ HAKKI

Açıklamada, futbolcunun eski kulübü Galatasaray’ın öncelik hakkının bulunduğu da vurgulanıyor. Bu nedenle transferin tüm koşulları sarı-kırmızılı ekibe iletildi. Ancak Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önalım hakkı hakkında henüz detaylar paylaşılmadı.