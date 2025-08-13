Transfer Şartları Netleşti, Romulo Hazırlanıyor

ROMULO CARDOSO’NUN TRANSFER DETAYLARI AÇIKLANDI

İzmir temsilcisi Göztepe, Süper Lig’de önemli bir gelişmeye imza atarak, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’e transfer olması beklenen Brezilyalı yıldız Romulo Cardoso’nun şartlarını belirledi. Göztepe, transfer sürecinde Sarı-kırmızılı kulüp adına yoğun bir pazarlık gerçekleştiren Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic ekipleri ile toplamda 20 milyon Euro net bonservis, 5 milyon Euro performans bonusu ve genç golcünün bir sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı takdirde Göztepe’ye hem performansıyla hem de başka bir kulübe transfer olduğunda gelir kazandırmaya devam edecek.

ÖNEMLİ GEÇİŞLERLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Leipzig, geçtiğimiz hafta Sloven futbolcu Benjamin Sesko’yu 85 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Manchester United’a satmıştı. Romulo, yaz dönemi transfer döneminde Avrupa’da en çok dikkat çeken oyunculardan biri oldu ve İngiltere, İtalya ve Arap kulüplerinden teklifler aldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Romulo’nun transfer ayrıntılarını paylaştı. Göztepe, 2023-2024 sezonunun devre arasında Athletico Paranaense’den kiralanan Romulo’nun bonservisini geçen sezon 2,5 milyon Euro karşılığında aldı ve şimdi 1 milyar TL’yi aşan bir kazanç sağlaması öngörülüyor. Türkiye’den daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’a ve Galatasaraylı Sacha Boey’in Bayern Münih’e 30 milyon Euro ile transfer olduğunu hatırlatmak önemli.

GÖZTEPE’NİN MALİ PLANLARI VE KAYNAKLARI

Göztepe’nin 2022’de hisselerinin yüzde 70’ini alan uluslararası spor yatırımları şirketi Sport Republic, Romulo transferinden elde edilecek bonservis gelirini kulüp yararına değerlendirecek. Kulübün başkanlığını yürüten Rasmus Ankersen’in önderliğindeki grup, Romulo’dan sağlanacak kaynak ile kulübün finansal yapısını güçlendirecek. Göztepe, ekonomik durumu güçlü ve borçsuz bir kulüp olarak, bu gelirleri sadece transferlerde değil, yıllardır planlanan spor akademisi ve İnciraltı’nda inşa edilecek spor okulları için de kullanmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANIYOR

Süper Lig’de kadrosunu yenileyen Göztepe, ilk hafta Çaykur Rizespor’u 3-0 yenerek güçlü bir başlangıç yaptı. Göztepe, taraftarlarıyla buluşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Son iç saha maçını 24 Mayıs’ta Galatasaray ile oynayan Göz-Göz, 3 aylık bir aradan sonra taraftarlarına tekrar kavuşacak. İki takımın geçtiğimiz sezon oynadığı karşılaşma 2-2 sona ermişti. Ayrıca, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçının ertelenmesi konusunda herhangi bir düşüncesinin olmadığını ifade ederek, “Böyle bir düşüncem yok. İki maçın ertelenmesi çok olur” dedi.