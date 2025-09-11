Transfer Süreci Ne Zaman Sona Eriyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Futbol dünyasında yaz transfer dönemi Türkiye’de yarın gece sonlanıyor. Kulüpler, kadrolarını yapılandırmak için bu süre içinde son işlemlerini tamamlayabilecekler. Türkiye’de 2025-2026 sezonu için yaz transfer dönemi 30 Haziran’da başladı. Kulüplerin yeni oyuncu kayıtlarını gerçekleştirebildiği bu süreç, 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Resmi takvime göre transfer işlemleri, 12 Eylül Cuma gecesi saat 00.00 itibarıyla kapanacak. Takımlar, bu tarihe kadar yapacakları son başvurularla yeni transferlerini tescil ettirebilecekler. Yaz transfer dönemi, futbol kulüplerinin kadrolarını genişletmek ve yeni sezon öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları en uzun süreçlerden biri olarak öne çıkıyor.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNE GİRİŞLER VE DÜZENLEMELER

30 Haziran’dan itibaren hareketli geçen bu dönemde birçok futbolcu yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. 12 Eylül itibarıyla bu süreç resmen sona erecek ve kulüpler bir sonraki döneme kadar yeni transfer gerçekleştiremeyecekler. Ara transfer dönemi ise futbol kamuoyunda “devre arası transfer dönemi” olarak biliniyor. Türkiye’de 2026 yılı için belirlenen ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak’ta başlayacak. Bu tarihten itibaren kulüpler, takımlarının ihtiyaç duyduğu mevkilere takviye yapma imkanına sahip olacaklar.

ARA TRANSFER DÖNEMİ VE SON TARİHLER

Ara transfer dönemi, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek ve bu tarihten sonra yapılacak oyuncu transferleri tescil edilmeyecek. Kulüpler, yaklaşık bir aylık bu süreçte transfer planlamalarını tamamlayacak ve kadrolarını ligin ikinci yarısına hazırlamış olacaklar. Türkiye’de yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025’te başladı ve 12 Eylül 2025 tarihinde gece yarısı saat 00.00’da sona erecek. Ara transfer dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayarak 10 Şubat 2026 tarihinde son bulacak.