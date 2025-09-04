Transfer Yasakları Yönetim Duyurdu

TRANSFER YASAĞI AÇIKLANDI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’taki açılış maçında pazar günü deplasmanda Söke 1970 ile karşılaşacak olan Balıkesirspor, yazılı bir açıklama yaparak kulübe transfer yasağı uygulandığını duyurdu. Transfer döneminde iddialı bir kadro yaratmayı hedefleyen Balıkesirspor, son dakika gelişmesiyle birlikte yeni oyuncularına kulüp bulmaları için izin verdi.

GEÇMİŞTEN GELEN SORUN

Kırmızı-beyazlılar, “Maalesef kurumsal isim sponsorluğu sevincini yaşadığımız imza töreninin olduğu gün transfer yasağı tebligatı ile kulübün geçmiş yönetimlerinden gelen bir dosya karşımıza çıkmıştır. 2019 yılı tarihli toplamı 170 bin Euro’yu bulan, dönemin başkanı Kadir Dağlı tarafından imzalanmış uzlaşma tutanağı gerekçesiyle, dosya 6 yıl gibi uzun bir aradan sonra ortaya çıkmıştır. Transfer yasağı ve tescile engel olan bu uzlaşma tutanağı kulübümüzün muhasebe kayıtlarında borç olarak bulunmamaktadır. Kayıt dışı daha kaç tane uzlaşma tutanağı veya senet olduğu yönetim kurulumuzca bilinmemektedir” ifadelerini kullandı.