Transferlerle İlgili Önemli Açıklamalar Yaptı

GALATASARAY’DA TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etti ve Yenikapı’daki coşkulu kutlama ile kupasına kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk, transfer çalışmaları, kadro yapılanması ve Victor Osimhen transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Dries Mertens ve Fernando Muslera’nın takımdan ayrılacağını da ifade etti.

SEZON DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Okan Buruk, sezonunun öz eleştirisini yaparken Avrupa kupalarında daha başarılı olabileceklerini dile getirdi. “Avrupa… Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi’ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik.” diyen Buruk, takımının başarılı bir performans gösterdiğini ve Tottenham gibi güçlü takımları zor durumda bıraktıklarını belirtti. Ancak, Avrupa’da daha ileri gidebileceklerinin vurgusunu yaptı.

KUPA KUTLAMASI VE ATMOSFERİ

Buruk, “Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı’da aldık ve bir ilke imza attık. Bu muhteşem atmosferde, yağan yağmura rağmen bekleyen taraftarlar Galatasaray’a olan sevgilerini gösterdiler.” şeklinde konuşarak, sezonun anlamının büyük olduğunu ve 4 günde 2 kupa kazanmanın mutluluğunu paylaştı.

TRANSFERE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Buruk, “Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek, kim gelecek konusunda hazırlıklar yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro kurmamız gerekiyor.” diyerek, takımda yapılacak değişikliklerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, kadroyu daha iyi hale getirmek için öncekilerden daha fazla tecrübeli olduklarını belirtti.

TRANSFERRDE SABIRLI OLMAK GEREKİYOR

Şampiyonluğun ardından transfer döneminin başladığını belirten Buruk, sabırlı olmaları gerektiğini ifade etti. “Fazla baskı… Aceleci davranıp 4. ya da 5. sıradaki ismi almak, sezon içindeki başarımızı olumsuz etkileyebiliyor.” dedi ve transfer sürecinin dikkatli yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

GALATASARAY’IN SON PERFORMANSI

Buruk, devre arasında yapılan transferlerle adaptasyon sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü ancak ligin sonunu net bir şekilde bitirdiklerini aktardı. Galatasaray’ın kalitesinin, oyun gücünün ve birlikteliğinin başarılı sonuçlar getirdiğini vurguladı.

MUSLERA VE MERTENS’İN AYRILIK KARARI

Buruk, “Muslera ve Mertens gibi önemli oyuncular aramızdan ayrılacak. Bu duygusal bir durum bizim için.” diyerek, yerlerine yapılacak transferlerin önemini belirtti. Ayrılıklar futbolun üzücü bir boyutu olduğunu ve bunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

OSIMHEN TRANSFERİNE YAKINLAŞMA

Victor Osimhen transferi hakkında ise Buruk, “Osimhen’in Galatasaray’ı takip ettiğini ve bu tutkuyu yaşamak istediğini söyledi.” dedi. Transfer için hızlı bir karar aldıklarını ve başkanın desteği ile süreci ilerlettiklerini belirtti. Osimhen’in transferinin değerli bir fırsat olduğunu ve yönetimin de gerekeni yapacağını ekledi.