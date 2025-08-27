Travis Kelce, Ünlü Bir Sporcu

TRAVIS KELCE’Yİ TANIMAK

Travis Kelce, Amerikan futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda pop müziğin ikonu Taylor Swift ile nişanlanan kişi olarak da ilgi görmesi dikkat çekici. Kendisini henüz tanımayanlar için Kelce hakkında bilinmesi gereken beş önemli detay derledik. “Tayvis”, “Traylor”, “Swelce” veya “TNT” kısaltmaları sosyal medyada popüler hale geldi. Gerçek bir yıldız, ilişkisi için ortak bir takma ad bulundurduğunda ortaya çıkar.

BİRİNCİL SPORDA BAŞARILARINA DEVAM EDİYOR

Travis, Eylül 2023’ten beri Taylor Swift ile birlikte. Travis, birçok kez onun konserlerinde tezahürat yaparken görüntüleniyor. Geçen yılki Eras turunda da sahneye çıkma fırsatı buldu. Taylor ise sıklıkla stadyumlarda Travis’i destekliyor. Geçen sene Super Bowl’da Travis Kelce’nin maçını izlemek için Las Vegas’a gitti. Kelce, NFL’de Kansas City Chiefs için görev yapıyor ve takımının dünya spor tarihindeki en büyük etkinliklerden biri olan Super Bowl’u üç kez kazanmasına katkıda bulundu. Kelce, hücum oyuncusu olarak topu ileri taşıma görevi üstleniyor ve iç açık pozisyona sahip.

MALİ BAŞARI VE AİLEDEKİ DİĞER YETENEKLER

Yetenekleri sayesinde yüksek maaşlar alıyor; Nisan 2022’de yıllık ortalama 17 milyon dolar değerinde bir sözleşme uzatması imzaladı. Kişisel varlığı ise yaklaşık 70 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Kelce ailesinde sadece Travis değil, onun ağabeyi Jason da ünlü bir sporcu. Jason, Amerikan futbolunun öncülerinden biri olarak geçen yıl emekli oldu ve tıpkı Travis gibi Super Bowl’u kazandı. İkisi de Super Bowl 57’de karşı takımlarda yer aldı, böylece birbirlerine karşı oynayan ilk kardeşler oldular. Her ne kadar ikisi de hücum oyuncusu olsa da sahada aynı anda bulunmadılar, fakat kazanan taraf Travis’in takımı oldu.

PODCAST VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

2022’de, Cleveland, Ohio’daki banliyöleri olan Cleveland Heights’tan ilham alarak “New Heights” adında bir podcast başlattılar. Taylor, programda verdiği bir röportajda 12. albümü “The Life of a Showgirl”ün 3 Ekim’de çıkarılacağını belirtti. Travis ayrıca dört ayaklı dostlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı seviyor. Chauncey isimli Pomsky ve Rambo isimli Goldendoodle cinsinden iki köpeği var. Travis ve Jason kardeşleri arasında sahada bir rekabet mevcut olsa da bu durum aslında dostluklarını etkilemiyor. Travis’in forma numarası, Jason’a bir saygı duruşu niteliğinde; Jason’ın doğduğu yıl olan 1987 numarasını taşıyor. NFL ile yapılan bir röportajda Travis, “Eğer bir Kelce mirası varsa, iki kardeşin NFL’e girmesi her şey 1987’de başladı çünkü bu büyük adam 1987’de doğdu” şeklinde konuşuyor.

KARDEŞLER ARASINDAKİ ESPRİLER

Büyüme yıllarında, Travis, ağabeyi Jason ile olan çatışmalarını da sıkça hatırlıyor. “Jason, biri hariç her dövüşü kazandı – ve o da sonuncusuydu!” diyor Travis, “Ondan sonra benimle dövüşmeyi bıraktı.” Hatırladığı bir anıda ise ağabeyinin kendisini havaya kaldırıp ahşap zeminle nasıl çarptığını aktararak, bu çarpmanın o kadar şiddetli olduğunu ve ahşap zemin içinde bir delik açtığını anlatıyor. Deliği kapatmak için hemen kanepelerle üstünü örttüklerini ekliyor.