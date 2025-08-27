Travis Kelce Ünlü Spor Yıldızıdır

TRAVIS KELCE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Travis Kelce, Amerikan futbolunun en popüler isimlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda pop yıldızı Taylor Swift ile nişanlanmasıyla da gündemde. “Tayvis”, “Traylor”, “Swelce” veya “TNT” gibi takma adlar sosyal medyada sıkça kullanılıyor. Travis ve Taylor, Eylül 2023’ten beri bir ilişki sürdürüyor. Travis, sık sık Taylor’ın konserlerinde onu desteklerken görülüyor. Geçtiğimiz yıl, Taylor da Travis’i büyük bir etkinlikte, Super Bowl’da desteklemek için Las Vegas’a gitti.

SPOR KARIYERİ VE BAŞARILARI

Travis Kelce, NFL’de Kansas City Chiefs için mücadele ediyor. Takımının, alandaki en büyük yarışmalardan biri olan Super Bowl’u üç kez kazanmasına yardımcı oldu. Kelce, hücum oyuncusu olarak topu ileri taşımakta ve gol atmak için çaba gösteriyor. Bu başarıları, onun yüksek bir maaş almasını sağlıyor. Geçen yıl Nisan’da, yıllık ortalama 17 milyon dolar değerinde bir sözleşme uzatması imzaladı ve kişisel serveti 70 milyon dolardan fazla olarak tahmin ediliyor.

AİLE VE KARDEŞİ JASON KELCE

Travis’in ünlü sporcusu olan tek aile üyesi kendisi değil; aynı zamanda Jason adında bir ağabeyi bulunuyor. Jason, geçen yıl emekli oldu ama kendisi de bir Super Bowl kazandı. 2022’de, kardeşlerin, büyüdükleri yer olan Cleveland Heights’tan esinlenerek başlattıkları “New Heights” adlı bir podcastleri var. İkisinin de oyun tarzları benzer ve karşı takımlarda oynamalarına rağmen, saha dışında herhangi bir rekabet söz konusu değil. Travis’in forma numarası ise ağabeyi Jason’a bir selam niteliği taşıyor.

İLGINÇ ANILAR VE AİLE İLİŞKİLERİ

Travis, büyürken yaşadığı ilginç anılardan birinin, ağabeyi tarafından havaya kaldırılıp sert bir şekilde yere düşmesi olduğunu belirtiyor. Bu çarpma o kadar sert olmuş ki ahşap zeminde bir delik oluşturmuş. Yine de, bu tür anılar arasında kardeşler arasında dostluk ve dayanışma devam ediyor. Travis, sürekli olarak kimin dövüşlerde ne kadar başarılı olduğunun sorulması üzerine, “Jason biri hariç her dövüşü kazandı – o da sonuncusuydu!” diyerek mizahi bir dille ilişkilerini aktarıyor.