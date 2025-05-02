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Tren Hattında Yılan Kablolara Dolandı

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OLAYIN KAYNAĞI

Başkent Tokyo ile Osaka’yı birbirine bağlayan Tokaido Şinkansen hızlı tren hattında dikkat çekici bir olay meydana geldi. Hatta elektrik kesintisi yaşanması üzerine, yol güvenliği amacıyla incelemeler başlatıldı.

TELLERDE YILAN BULUNDU

Devlet televizyonu NHK’nın bildirdiğine göre, yapılan incelemelerde Gifu-Haşima ile Maibara istasyonları arasında hat üzerindeki tellere dolanmış bir yılan tespit edildi. Bu durum, tren seferlerinde aksamalara yol açtı.

SEFERLERDE GECİKME YAŞANDI

Kyodo ajansına dayanan habere göre, Japan Railway (JR) Central firması, demir yolu seferlerinde aksama yaşandı ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Şirket, normalde günlük ortalama 372 seferde yaklaşık 432 bin yolcunun taşındığını, bu hattaki trenlerin ise ortalama 1,6 dakika gecikmeyle istasyonlara vardığını açıkladı.

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