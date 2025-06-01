Tren Kazası, 7 Ölü, 35 Yaralı

Ukrayna SINIRINDA FECİ KAZA

Moskova, 1 Haziran (Xinhua) — Rusya’nın Ukrayna ve Belarus sınırında bulunan Bryansk bölgesinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, cumartesi günü gerçekleşen kazanın, demiryolu üstünden geçen karayolu köprüsünün çökmesi nedeniyle olduğunu belirtti.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, TRAFİK FELÇ OLDU

TASS Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova saatiyle 22.50’de Vigoniçski ilçesinde meydana gelen kazada çöken köprünün enkazının, raydan geçen trenin üzerine düşmesi sonucunda ciddi can kaybı ve yaralanmalar yaşandığını açıkladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Geçici barınaklara yerleştirilen yolcuların seyahatlerine başka bir trenle devam edeceği bildirildi. Ayrıca, kaza esnasında karayolu köprüsünden geçmekte olan bir kamyon da zarar gördü. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları halen sürüyor.