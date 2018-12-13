Tren kazası ile ilgili flaş gözaltı

9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili gözaltılar başladı.

Başkent Ankara’da meydana gelen ve 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili gözaltılar başladı.

Ankara – Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit çöktü. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazada üçü makinist 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ankara’da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde gözyaşı döktü. Sağlık Bakanı Koca son yaptığı açıklamada, hızlı tren kazasının yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi. Tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

HÜRRİYET