Trendyol 1. Lig 35. Hafta Sona Erdi

HAFTANIN SON MAÇI SONUCUNU BELİRLEDİ

Trendyol 1. Lig’in 35. haftası, bugün tek bir maçla tamamlandı. Haftanın kapanış mücadelesinde Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor’u 4-0 gibi etkili bir skorla mağlup etti. Ayrıca, Solwie Energy Fatih Karagümrük, Geosis Boluspor’a karşı 1-0’lık bir yenilgi aldı. Bu haftayı lider bitiren Kocaelispor, henüz maçını oynamadan Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

KOCELİSPOR’UN YÜKSELİŞİ

Süper Lig’e girmeyi garantileyen Kocaelispor, Esenler Erokspor ile oynadığı maçta 3-1’lik bir mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig’de 35. haftada gerçekleşen önemli maç sonuçları ise şöyle oldu: Manisa FK, MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor’a 2-1’lik bir yenilgi yaşadı. Siltaş Yapı Pendikspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile 0-2’lik bir sonuç aldı. Geosis Boluspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynanan maçta 1-0’lık bir zafer elde etti.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Amed Sportif Faaliyetler, Ahlatcı Çorum FK’ya 1-0 üstünlük sağlarken, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Central Hospital Ümraniyespor’a 0-1 yenildi. Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor karşısında 0-4’lük bir mağlubiyet yaşadı. Ligin diğer sonuçları ise Esenler Erokspor 3-1 Kocaelispor ve Gençlerbirliği 1-1 Teksüt Bandırmaspor şeklinde gerçekleşti. 35. haftanın ardından oluşan puan durumu güncellenirken, gelecek haftanın 36. hafta maç programı da belli oldu: Kocaelispor-Geosis Boluspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Adanaspor-Gençlerbirliği, Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-Erzurumspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK, Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler ve MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK.