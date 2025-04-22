Trendyol 1. Lig 37. Hafta Programı Açıklandı

HAFTANIN PROGRAMI AÇIKLANDI

Trendyol 1. Lig’de 37. hafta programı belirlendi. Bu haftada tüm karşılaşmaların 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da gerçekleşeceği bildiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesi üzerinden duyurulan program, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

MAÇLARIN ZAMAN VE TARİHLERİ

4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan karşılaşmalar şunlardır:

– Çorum FK – Şanlıurfaspor

– Erzurumspor FK – Ümraniyespor

– Ankara Keçiörengücü – MKE Ankaragücü

– Esenler Erokspor – İstanbulspor

– Pendikspor – Fatih Karagümrük

– Manisa FK – Bandırmaspor

– Gençlerbirliği – Sakaryaspor

– Iğdır FK – Kocaelispor

– Amed SF – Adanaspor

– Boluspor – Yeni Malatyaspor

Tüm bu mücadelelerin heyecanı, futbol tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor.