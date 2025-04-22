Trendyol 1. Lig 37. Hafta Programı Açıklandı

HAFTANIN PROGRAMI AÇIKLANDI
Trendyol 1. Lig’de 37. hafta programı belirlendi. Bu haftada tüm karşılaşmaların 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da gerçekleşeceği bildiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesi üzerinden duyurulan program, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.
MAÇLARIN ZAMAN VE TARİHLERİ
4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan karşılaşmalar şunlardır:
– Çorum FK – Şanlıurfaspor
– Erzurumspor FK – Ümraniyespor
– Ankara Keçiörengücü – MKE Ankaragücü
– Esenler Erokspor – İstanbulspor
– Pendikspor – Fatih Karagümrük
– Manisa FK – Bandırmaspor
– Gençlerbirliği – Sakaryaspor
– Iğdır FK – Kocaelispor
– Amed SF – Adanaspor
– Boluspor – Yeni Malatyaspor
Tüm bu mücadelelerin heyecanı, futbol tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor.