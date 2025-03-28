Trendyol 1. Lig’de Erzurumspor’un Galibiyeti

MAÇ SONRASI TEKNİK DİREKTÖRLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Erzurumspor FK, Manisa FK’yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın bitiminde düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu. Kutlu, “Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten son haftalarda hem çok iyi mücadele ediyor. Hem işlerine çok konsantreler. Kendilerini tebrik ediyorum. Sezon başından itibaren gösterdikleri mücadele, ortaya koydukları tavır ve duruş gerçekten takdire şayan. Ben oyuncularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

MAÇIN ZORLUĞU VE STRATEJİLER

Kutlu, maça dair değerlendirmesini sürdürerek, “Maçın zorluk derecesi gerçekten önemliydi. Manisa FK yeni hocasıyla bir çıkış yakalamıştı. Son haftalarda da kazanarak geliyordu. Küme düşmeme mücadelesi veren takımlar her zaman çok tehlikelidir. Oyuna iyi başladık, birkaç gol pozisyonu bulduk ama değerlendiremedik. 10 kişi kalınca bu bir avantaj gibi gözükebilir ama karşıda Manisa olunca bu avantaj dezavantaja dönüşebiliyor. Çünkü kapanıp, etkili ve hızlı kontratak yapabilen oyuncuları var. 10 kişi kalmaları bizim lehimize avantaj olmadı ama gol atmak için çok çabaladılar. Attığımız bir golle maçı kazanmayı bildik” ifadelerini kullandı.

TAŞKIN’IN DEĞERLENDİRMESİ VE HAKEMİ ELEŞTİRİSİ

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, maç sonrası yaptığı açıklamada Erzurum’a mutlak puan almak için geldiklerini belirtti. “Çok iyi hazırlandık. Sahanın zeminini biliyorduk. Erzurumspor maça daha iyi başladı ve ilk 10 dakikada bize baskı kurdu. Daha sonra oyunda dengeyi sağladık, pozisyonlar da bulduk. Ancak hiç beklemediğimiz bir kırmızı kart, oyun planımızı tamamen bozdu. Yine de golü yediğimiz dakikaya kadar iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Dağıtılan hakem kararları konusunda da şikayetçi olan Taşkın, “Hakemlerin maçı yönetme şekli değişince, biz Manisa FK olarak şanssız kaldık. Bizim vekillerimiz ve bakanlarımız tribünde yer almıyor. Buna rağmen Manisalı taraftarlarımıza sesleniyorum; bu takımın oluşumu, Manisaspor’un kurtulması için bir yapı var. Bundan sonra mücadele etmeye devam edeceğiz ve sevgili Manisalı taraftarlarımızı her maçta yanımızda görmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.