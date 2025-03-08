Trendyol 1. Lig’de Esenler Erokspor ve Manisa FK 1-1 Berabere Kaldı

MAÇIN GELİŞİMİ

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında gerçekleşen mücadelede Esenler Erokspor, Manisa FK ile karşı karşıya geldi ve maçta belirleyici bir eşitlik sağlandı. Maçın ilk golü, 23. dakikada geldi. Diallo’nun pasında Cissokho, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Böylece durum 0-1 oldu. Bu golden sonra, 29. dakikada kaleci Ekrem Kılıçarslan’ın hatalı pasında Minchev, ceza sahası dışından boş kaleye vuruş yaptı fakat top üstten auta gitti.

Gol ve Beraberlik Anı

44. dakikada, sağ kanattan Furkan Orak’ın ortasıyla penaltı noktasında iyi yükselen Junior Fernandes, kafayla vuruş yaparak topu kaleci Alperen Uysal’ın sağından ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e eşitledi. Bu gelişmelerin ardından, 59. dakikada Muhammed Kiprit’in sol taraftan verdiği pas sonrası ön direkte Toure’nin vuruşunda, savunmaya çarpan top üstten kornere gitti. 68. dakikada, Diallo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş ise kaleci Ekrem Kılıçarslan tarafından son anda kurtarıldı.

MAÇIN DETAYLARI

Hakemler, Ali Yılmaz, Yusuf Susuz ve Ömer Gezer olarak görev aldı. Esenler Erokspor’un kadrosunda Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak, Jack, Tugay Kacar (Laine dk. 46), Benhur Keser (Faye dk. 46), Ertuğrul Furat (Alper Karaman dk. 46), Junior Fernandes (Berkay Aydoğmuş dk. 88), Kayode (Catakovic dk. 75) yer aldı. Yedek oyuncuları ise Canberk Yurdakul, Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Sakıb Aytaç ve Metehan Mert oldu. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde mücadele ettiler. Manisa FK ise Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Bartu Göçmen, Umut Erdem, Cissokho (Ensar Akgün dk. 81), Birama Toure (Kadir Kaan Yurdakul dk. 81), Diallo, Oğuz Gürbulak, Minchev (Fofana dk. 62), Muhammed Kiprit (Osuji dk. 76) kadrosuyla sahaya çıktı. Yedekleri, Samet Karabatak, Kerem Arık, Ramirez, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal ve Efe Taylan Altunkara oluşturdu. Teknik direktörleri Taner Taşkın’dı. Maçta goller Cissokho (dk. 23) (Manisa FK) ve Junior Fernandes (dk. 44) (Esenler Erokspor) tarafından atıldı. Ayrıca sarı kartı alan tek oyuncu Diallo (Manisa FK) oldu.