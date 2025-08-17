Trendyol 1. Lig’de İmaj Altyapı Vanspor, 1-0 galip

TEKNİK DİREKTÖR HAKAN KUTLU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol 1. Lig’de Esenler Erokspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde eden İmaj Altyapı Vanspor’un teknik direktörü Hakan Kutlu, ligin başındaki ilk iki maçtan galip ayrılmanın büyük bir başarı olduğunu söyledi. Maç sonrası basın toplantısında, Boluspor karşılaşmasının aksine bu sefer daha iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Takımın yeterince hazır olmadığını vurgulayan Kutlu, “Güçlü bir rakibimiz vardı. Geçen hafta oyunun ilk yarısını kötü oynayıp ikinci yarıda toparlanarak 3 golle Boluspor gibi bir takımı yenmiştik. Bugün ise tam tersi oldu, oyuna iyi başladık. 11-11 durumdayken de üstün taraf bizdik. Rakip oyuncusu atıldıktan sonra da son 70 dakikada üstün olan taraf bizdik ama son 20 dakikada oyun disiplinimiz düştü.” dedi.

TAKTİK PLANA UYGUN OYNADIK

Taktiksel planlamalarını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Kutlu, “Osman hoca da bizim geçen hafta beke baskı yapıp bekleri geride tutacağımızı düşünüp, öndeki hızlı oyuncularla oyuna müdahale etmek istemişti. Ama biz bu sefer beke baskı uygulayarak hızlı hücuma izin vermedik. Geçen haftanın tam tersine bir senaryo ile karşılaştık.” şeklinde konuştu. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Kutlu, “Kötü oynarken de oyuncularımızın kazanma isteği ve arzusu oldukça yüksekti. Lig ilerledikçe eksiklerimizi daha net göreceğiz ve gerekli önlemleri alacağız.” dedi. Kutlu, uzun yıllar sonra bu lige çıkıp ilk iki maçtan 6 puan almanın çok değerli olduğunu ve bu galibiyetlerin hem Boluspor hem de Erokspor karşısında elde edildiğini belirtti.

OSMAN ÖZKÖYLÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Esenler Erokspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, takımının yeni kurulduğunu ve gelişmeye açık bir yapı içerisinde olduklarını ifade etti. 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularının gösterdiği direnci öven Özköylü, “Maçı 1-0 kaybettik. Uzatmaları da sayarsak 70-75 dakika boyunca deplasmanda 10 kişi oynadık. Yüksek rakımda ve alışık olmadığımız bir atmosferde mücadele ettik ve sahada birçok olumsuzlukla karşılaştık.” şeklinde konuştu.

Oyun esnasında talihsizlikler yaşadıklarını anlatan Özköylü, “Önce kırmızı kart, ardından bir oyuncumuzun sakatlanması ve ikinci yarının başında penaltı kaçırmamız, sonrasında ise yediğimiz şanssız gol. Oyunun büyük bölümünde net pozisyonlar bulabilen taraf bizdik. On kişi kaldıktan sonra oyuncularımız olağanüstü bir performans sergilediler.” ifadelerini kullandı.