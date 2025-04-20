Trendyol 1. Lig’de Maç Yapıldı

MUSLUM BIR MAÇ SONUCUNDA TEKNIK DİREKTÖRLERDEN AÇIKLAMALAR

Yeni Malatyaspor ile Adanaspor arasındaki Trendyol 1. Lig’in 35. hafta maçı sonrası, her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaştı. Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı karşılaşmada Adanaspor’a 4-0’lık bir skorla yenildi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, maçın başındaki erken golün kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Uçkun, “Maçın henüz 8. dakikasında yediğimiz golle moralimiz bozuldu. Ardından gelen ikinci ve üçüncü goller, özellikle ikinci golde oyuncumuzun kırmızı kart görmesi ve penaltı sonrası skorun 2-0’a gelmesiyle ilk yarıyı 3-0 geride kapattık. İkinci yarıda toparlanmaya çalışsak da sahadan 4-0 mağlup ayrıldık. Adanaspor’u tebrik ediyoruz. Kalan 3 maçta tecrübe ederek sezonu tamamlayacağız” diyerek takımının durumu hakkında bilgi verdi.

Adanaspor Antrenörü Ercan Ünal ise maçın iki küme düşmüş takım arasında olduğunu hatırlatarak, “Maç öncesi de söylediğimiz gibi, bu sezonu böyle bitirdiğimiz için çok üzgünüz. Mücadelenin bizim adımıza anlamı çok büyük olmasa da galip geldik. Artık önümüzdeki sezonun planlamasına başladık. Hedefimiz yeniden üst lige çıkmak. Genel anlamda kötü bir sezon geçirdik ve bu da bizleri üzdü” diyerek sezon sonuçlarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.