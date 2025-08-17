Trendyol 1. Lig’de Zor Maçlar Olacak

OSMAN ZEKİ KORKMAZ’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor’un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, “Belki ligde oynayacağımız en sert maçlardan birisiydi bu, bir takım Sivasspor’u en fazla bu kadar zorlar. Bu haftadan sonra daha da iyi olacağız.” dedi. Korkmaz, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, geçtiğimiz haftadan sonra çok fazla olumsuz senaryoların yazıldığını belirtti. Tüm süreci kontrol eden bir kişi olarak böyle bir durumun olmadığını bilmenin önemine dikkat çeken Korkmaz, “Geçen hafta maça çıktığımız kadro atak oyuncu profili açısından çok yetersizdi. Bu hafta yeterli miydi, değildi. En azından ilk on birimiz orijinal mevkisinde oynayan oyunculardan oluşuyordu.” ifadelerini kullandı.

KADRO DEĞİŞİMİ VE HAZIRLIK SÜRECİ

Korkmaz, kadronun yüzde altmışını değiştirdiklerini belirterek, “Yaklaşık 4-5 yaş kadroyu gençleştirdik. Şu an genç takım olarak ligin ilk dördündeyiz. Bugün sahada, oynayanlara baktığımızda Adana Demirspor’dan sonra belki de ligin en genç kadrosuyla oynadık.” dedi. Korkmaz, ayrıca, “Bugün maça çıkan oyuncular çok fazla hazırlık maçı oynamadan lig maçına çıktı. Buna rağmen iyi bir reaksiyon verdik.” diye ekledi. Transfer hakkında da konuşan Korkmaz, nelerin eksik olduğunu herkesin bildiğini söyledi ve “Sivasspor’un sokağa atacak parası yok. Bana neye mahal olursa olsun ben attırmam. Alınacak oyuncuların kalitesi önemli.” vurgusunu yaptı.

“Kimse panik yapmasın, Sivasspor’u sevenler uzun zamandır galibiyete hasret, evet bizde hasretiz.” diyen Korkmaz, “Ama galip geleceğiz diye mantıksız bir futbol oynamanın manası yok. Zaman zaman gereksiz riskler aldık. Bunları analiz edip daha iyisi için çalışacağız.” dedi. Bu haftanın sert bir maç olduğunu tekrar belirten Korkmaz, “Büyük bir kulübüz, büyük bir camiayız ama kadro olarak bu durumdayız. Boş oyuncu almaktansa, derli toplu oyuncular almaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

BURHAN EŞER’İN YORUMLARI

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, tempolu bir karşılaşma olduğunu ve izleyenlerin keyif aldığını belirtti. Eşer, “Ligin başı olmasına rağmen keyifli bir maç oldu. İlk 20-25 dakikası istediğimiz gibi gitti. Golü bulduk. Ancak golden sonra bocaladık.” açıklamasında bulundu. İlk yarının son 5 dakikasında toparlandıklarını kaydeden Eşer, ikinci yarıya iyi başlayan bir takım oluşturduklarını, ama beklenmedik bir gol yediklerini ifade etti. Sonuç almak için yapılan değişikliklerin etkili olduğunu söyleyen Eşer, “Ama golü bulamadık. Genel anlamda oyun iyi gidiyordu. Sivasspor daha diri ve organize bir takımdı. Beraberliği sağladığımız için üzgünüz ama iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.