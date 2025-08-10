Trendyol 1. Lig’in İlk Maçında Arca Kazandı

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in açılışında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Tahsin Tam, takımının kalitesini ilk maçta gösterdiğini dile getirdi. Maç sonrası basın toplantısında, “Ligin ilk maçına mükemmel şekilde hazırlandık.” diyen Tam, güçlü bir rakibe karşı iyi bir performans sergilediklerini aktardı. Ayrıca, “Şampiyonluk yolunda ciddi emekler harcanarak oluşturulmuş bir kadroyuz. Çok kaliteli ve karakterli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. O kaliteyi, o karakteri ilk maçta sahaya çok net bir şekilde koyduğumuzu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

RİBAUT KAYIPLAR VE HAKEM PERFORMANSI

Rakip takımın kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Tam, “Onlara hiçbir fırsat vermedik.” diyerek takımın gayretini övdü. Takımının özverisinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tam, “Neticede sadece kazandığımız bir üç puan var. Ligin daha başı. Bütün oyuncularımı, yönetimimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise maçın hakeminin performansını eleştirerek, “Maçın hakemi kötü bir performans sergiledi.” ifadesini kullandı. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Altıparmak, “Oyunun geneline baktığımızda özellikle ilk yarı belki 2-0 önde içeriye girebilirdik.” diyerek takımının fırsatları değerlendiremediğini belirtti. Ayrıca, “Deplasmanda bizim gibi şampiyonluğa oynayan rakibimize karşı aslında istediğimiz şeyleri yaptık ama golü atamadığınız zaman rakip üzerinize gelmeye başlıyor.” diye ekledi.

GELECEK MAÇLARA ODAKLANMA

Altıparmak, hakemin verdiği kararların aleyhlerine olduğunu ve bunun bir bahane olamayacağını vurguladı. “Çorum FK girdiği pozisyonları değerlendirdi. Bizim kırmızı kart gören oyuncumuzun yaptığı pozisyonun aynısını Eze 5 kere yaptı.” diyen Altıparmak, hakem kararlarının mağlubiyetten sorumlu olduğunu düşünse de, takımın gelecekteki maçlara hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Ligin devam ettiğini belirten Altıparmak, Erzurumspor FK maçına odaklanacaklarını ifade etti.