Trendyol 1. Lig Son Hafta Programı

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI BELİRLENDİ

Trendyol 1. Lig’de 38. ve son hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan elde edilen bilgilere göre, ligdeki son hafta maçları şu şekilde gerçekleşecek:

10 MAYIS CUMARTESİ MAÇLARI

16.00’da Adanaspor, Geosis Boluspor ile Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaşacak. Aynı saatte Solwie Energy Fatih Karagümrük, Alagöz Holding Iğdır FK’yı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda konuk edecek. Diğer karşılaşmalar arasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Yeni Malatya Stadyumu’nda, Sakaryaspor ile Esenler Erokspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

16.00’da başlayacak diğer maçlarda Teksüt Bandırmaspor, Siltaş Yapı Pendikspor’a Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda ev sahipliği yapacak. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK ile 11 Nisan Stadyumu’nda, Central Hospital Ümraniyespor ise Manisa FK ile Spoint İnşaat Ümraniyespor sahasında karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler’i Eryaman Stadyumu’nda, Uğur Okulları İstanbulspor ise Ahlatcı Çorum FK’yı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda ağırlayacak.

11 MAYIS PAZAR MAÇI

Son hafta programının final maçı Kocaelispor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasında 16.00’da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.