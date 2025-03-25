Trendyol Boykot Ediliyor Mu? İşte Detaylar

Son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça sorulan “Trendyol boykot ediliyor mu?” sorusu, kamuoyunun dikkatini çekiyor. Özellikle Twitter (X), Instagram ve TikTok gibi mecralarda kullanıcılar, Trendyol’a dair çeşitli eleştiriler ve tepkiler paylaşıyor. Bununla birlikte, markaya karşı başlatılan boykot çağrıları da gündemde öne çıkıyor. Ancak, peki, Trendyol gerçekten boykot mu ediliyor? Bu tepkilerin temel nedeni nedir? İşte merak edilen detaylar…

BOYKOT ÇAĞRILARI VE MARKA İLİŞKİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği mitingde belirli markalara yönelik boykot çağrısında bulundu. Ancak, siyasi duruşlar ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle oluşturulan boykot listesinde Trendyol ile ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır. Özgür Özel, daha önceki açıklamalarında, bazı firmaların belirli politik veya ekonomik tutumları nedeniyle boykot edilmesi gerektiğine dair genel çağrılarda bulunması ile bilinmektedir. Ancak, Trendyol’un bu listede yer aldığına dair özel bir bilgi yoktur.