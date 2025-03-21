Trendyol, İş Ortaklarıyla İftar Yemeğinde Buluştu

E-TİCARETİN YENİ HEDEFLERİ

E-ticaret platformu Trendyol, yurt dışında milyonlarca müşteriye ulaşan Kayserili ve Konyalı iş ortaklarıyla bir araya geldi. Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeklerinde, katılımcılarla şirketin e-ihracat hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

E-IHRACAT FIRSATLARI

Trendyol, Kayseri ve Konya’da düzenlediği iftar yemeklerinde iş ortaklarıyla buluştu ve platformun e-ihracat hedeflerini paylaştı. Sinan Cem Şahin, “Şirket olarak e-ihracatın sunduğu fırsatları değerlendirmeyi, ülkemizin rekabetçi gücüne destek olmayı önemli bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Yaptıkları yatırımlarla Türkiye’deki iş ortaklarını Körfez, Avrupa ve Azerbaycan’daki müşterilerle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

E-TİCARETTE YENİ İVME

Şahin, devam eden sözlerinde, “‘Made in Türkiye’ etiketli ürünleri, dünya pazarlarında milyonlarca yeni müşteriyle buluşturuyoruz. Satıcılarımızın küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve işini kolaylaştırmak için yenilikçi teknolojilerimizden pazarlama yatırımlarına her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi. E-ihracat yoluyla Türkiye’nin sınır ötesi ticaretteki potansiyelini açığa çıkarmayı ve iş ortaklarının büyümelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.