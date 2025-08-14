Trendyol Süper Lig 2. Hafta Başlıyor

HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI GALATASARAY İLE FATİH KARAGÜMRÜK ARASINDA OLACAK

Trendyol Süper Lig’de 2. hafta, yarın oynanacak olan Galatasaray ve Fatih Karagümrük mücadelesiyle başlayacak. Bu kapsamda, 2. haftada yaşanacak heyecan, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan maçlarla devam edecek.

KAPANIŞ MAÇI KASIMPAŞA İLE TRABZONSPOR ARASINDA OLACAK

Galatasaray’ın yarınki açılış maçının ardından, haftanın kapanış mücadelesinde ise Kasımpaşa, 18 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor’u ağırlayacak. Süper Lig 2. haftanın maç programı şöyle sıralanıyor:

Yarın (16 Ağustos)

21.30 Galatasaray – Fatih Karagümrük

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor – Samsunspor

21.30 Corendon Alanyaspor – Çaykur Rizespor

21.30 Göztepe – Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği – Antalyaspor

19.00 Konyaspor – Gaziantep FK

21.30 Beşiktaş – Eyüpspor

21.30 RAMS Başakşehir – Kayserispor

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa – Trabzonspor