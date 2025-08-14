Haberler

Trendyol Süper Lig 2. Hafta Başlıyor

HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI GALATASARAY İLE FATİH KARAGÜMRÜK ARASINDA OLACAK

Trendyol Süper Lig’de 2. hafta, yarın oynanacak olan Galatasaray ve Fatih Karagümrük mücadelesiyle başlayacak. Bu kapsamda, 2. haftada yaşanacak heyecan, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan maçlarla devam edecek.

KAPANIŞ MAÇI KASIMPAŞA İLE TRABZONSPOR ARASINDA OLACAK

Galatasaray’ın yarınki açılış maçının ardından, haftanın kapanış mücadelesinde ise Kasımpaşa, 18 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor’u ağırlayacak. Süper Lig 2. haftanın maç programı şöyle sıralanıyor:

Yarın (16 Ağustos)
21.30 Galatasaray – Fatih Karagümrük

16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor – Samsunspor
21.30 Corendon Alanyaspor – Çaykur Rizespor
21.30 Göztepe – Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği – Antalyaspor
19.00 Konyaspor – Gaziantep FK
21.30 Beşiktaş – Eyüpspor
21.30 RAMS Başakşehir – Kayserispor

18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa – Trabzonspor

