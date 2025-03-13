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Trendyol Süper Lig 28. Hafta Görevlerini Belirledi

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 28. HAFTASI

Trendyol Süper Lig’in 28. hafta programı açıklandı. Bu kapsamda Muşlu üst klasman temsilcisi Ferzende Emre, önemli bir göreve getirildi.

FERZENDE EMRE’YE GÖREV

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan atamaya göre, Ferzende Emre, 16 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan Atakaş Hatayspor – Sivasspor karşılaşmasında temsilci olarak görev alacak.

Müsabakanın gözlemciliğini Mustafa Arslan üstlenecek. Ferzende Emre’nin yanı sıra TFF tarafından Atalay Bahar ve Mustafa Hakan Bektaş da temsilci olarak görevlendirildi.

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