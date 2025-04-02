Trendyol Süper Lig 29. Hafta VAR Kayıtları

YAYINLANAN VAR KAYITLARI

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasına ait VAR kayıtlarını kendi YouTube kanalında paylaştı. Kayıtlarda Bodrum FK-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray ve Trabzonspor-Göztepe maçlarında yapılan VAR görüşmelerinin konuşmaları yer aldı.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN İFADALARI

Kayıtların detayları dikkat çekiyor. VAR temsilcisi, “Sahada potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.” diyerek süreci başlatıyor. Hakem Yasin Kol, “Okey.” yanıtını veriyor. VAR, “Ekrana git monitörü göster. Ekrana git.” dedikten sonra Yasin Kol, “Abi ses gelmiyor.” diyor. Devamında VAR, “Faul açık fakat bu DOGSO. Yani ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru koşabilir. Top kontrol altında.” ifadesini kullanıyor. Yasin Kol ise “Oynat, oynat.” diyor ve kararını “Benim kararım direkt serbest vuruş ve kırmızı kart.” diye açıklıyor. VAR, “Bu nedenle kırmızı kart olmalı evet. Kesinlikle evet tamam.” diyerek onaylıyor.

KIRMIZI KART VE PENALTI DEĞERLENDİRMESİ

VAR, sahada potansiyel bir kırmızı kart için inceleme yapılmasını öneriyor. AVAR, “Potansiyel ciddi faullü oyun için sahada inceleme öneriyor sana.” diyor. VAR’ın belirttiği temas noktası, 9 numaranın faul yaptığı an. Hakem, “Evet, gördüm.” yanıtını veriyor. VAR, “Topla oynama şansı olmadığını görebilirsin.” diyerek durumu netleştiriyor. Hakem, “Benim kararım kırmızı kart.” diyor ve VAR onaylıyor: “Evet, 9 numara.”

Penaltı kararı için de inceleme gerçekleşiyor. VAR, “Sana sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum. Elle oynama.” ifadelerini kullanıyor. Hakem, “Ekranın önündeyim.” diye yanıtlıyor ve VAR, “Bu dokunma anı, elin hareketine bak!” şeklinde yönlendiriyor. Hakem, “Tamam, elle oynamayı görebiliyorum. El doğal olmayan pozisyonda. Başka açın var mı?” diye soruyor. “Penaltı veriyorum, kart yok.” diyor ve VAR, “Evet, katılıyorum.” diyerek bu kararı destekliyor.